Sahibganj News: शास्त्रीनगर फायरिंग मामले में दो आरोपी ने किया सरेंडर

Sahibganj News: साहिबगंज के शास्त्री नगर में मकान के कब्जे को लेकर 10 राउंड फायरिंग करने के मामले में आशीष सिंह उर्फ झिंगली ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले दूसरा आरोपी राजा स्वर्णकार ने भी सरेंडर किया। दोनों आरोपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।

Sahibganj News: साहिबगंज। शहर के शास्त्री नगर में मकान के कब्जे को लेकर 10 राउंड फायरिंग करने के मामले में आरोपी आशीष सिंह उर्फ झिंगली ने शुक्रवार को न्यायालय मे सरेंडर कर दिया है। इससे दो दिन पहले इसी मामले के दूसरा आरोपी राजा स्वर्णकार ने भी पुलिस दबिश के चलते न्यायालय में सरेंडर कर दिया ।

राजा स्वर्णकार का सरेंडर दूसरे मामले में वह पिछले पांच सालों से फरार चल रहा था। पुलिस राजा के आत्मसमर्पण को बड़ी उपलब्धि मान रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को शास्त्री नगर में महिला मुन्नी देवी ने 10 राउंड गोली फायरिंग का आरोप लगाते हुए नगर थाना में आवेदन दिया था। जांच पड़ताल में पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात सामने आई थी। उस समय एसपी अमित कुमार सिंह ने खुलासा किया था कि महिला ने अपने दामाद राजा स्वर्णकार से मिल अन्य सहयोगियों की मदद से खुद से अपने घर पर फायरिंग करवाई थी।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस ने उस मामले में संबंधित महिला ,अर्जुन सिंह उर्फ देवा ,प्रीतम चौधरी व उदय गोंड नामक युवक को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल हुए दो हथियार को बरामद किया था। इस मामले में महिला समेत चारों को उस समय न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में आशीष सिंह उर्फ झिंगली व राजा स्वर्णकार तब से फरार चल रहा था। जबकि राजा स्वर्णकार दूसरे मामले में पिछले पांच साल से फरार था। कोर्ट के आदेश पर उसके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी हो चुकी है।

फिलहाल की स्थिति पुलिस दबिश के चलते उसने न्यायालय के समक्ष सरेंडर कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सन्नी कुमार साह अबतक पुलिस पकड़ से बाहर है।