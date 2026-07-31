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Sahibganj News: जर्जर सड़क की मरम्मती शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: जिला प्रशासन ने मोतीनाथ बाबा धाम में 2026 श्रावणी मेला के लिए मोती झरना से मंदिर जाने वाली जर्जर सड़क की मरम्मती कार्य शुक्रवार से शुरू कर दिया है। एसडीओ सदानंद महतो ने सड़क का जायजा लिया और मरम्मती के लिए निर्देश दिए।

Sahibganj News: जर्जर सड़क की मरम्मती शुरू

Sahibganj News: तालझारी। मोतीनाथ बाबा धाम में श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने मोती झरना से मोती नाथ बाबा मंदिर जाने वाले जर्जर सड़क की मरम्मती का कार्य शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। इससे पहले एसडीओ सदानंद महतो ने मोती झरना का जायजा लिया था। उन्होंने सीओ सह बीडीओ राम सुमन प्रसाद को निर्देश दिया था कि इस जर्जर सड़क को मरम्मती करवाये।

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