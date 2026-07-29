Sahibganj News: 153.93 करोड़ की लागत से बनेगा बेतौना-मिर्जाचौकी रोड

Sahibganj News: 153.93 करोड़ की लागत से बनेगा बेतौना-मिर्जाचौकी रोड
Sahibganj News: साहिबगंज में बेतौना से मिर्जाचौकी तक 19.83 किमी और गोपालाडीह से भोगनाडीह के लिए 3.75 किमी रोड निर्माण की योजना की तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। दोनों प्रोजेक्ट्स की लागत लगभग 153.93 करोड़ और 88 करोड़ रुपये होगी। इन प्रोजेक्ट्स से आवागमन में सुविधा मिलेगी।
Sahibganj News: साहिबगंज(अभिजीत राय)। बेतौना से मिर्जाचौकी तक 19.83 किमी लम्बा रोड का निर्माण होगा। पथ निर्माण विभाग ने इस योजना की तकनीकी स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट की बैठक में जल्द इस योजना को मंजूरी मिल जाने की संभावना है। उसके बाद विभाग के स्तर से टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस रोड के निर्माण पर करीब 153.93 करोड़ रुपये लागत आएगी। इस राशि में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भी शामिल है। दरअसल, इस रोड के निर्माण पर जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक लोड काफी कम हो जाएगा। मिर्जाचौकी से आने वाले बड़े वाहन सीधे प्रस्तावित टनल बाइपास से शहर से बाहर निकल जाएगा। जिला मुख्यालय आने वाले लोग अंजुमननगर होकर शहर में प्रवेश कर सकेंगे। इस रोड की चौड़ाई 10 मीटर होगी। इससे वाहनों के परिचालन से जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। खास बात है कि इस रोड को करमटोला रक्सीस्थान लिंक रोड से जोड़ा जाएगा। रक्सीस्थान में सप्ताह के मंगलवार व शनिवार को पूजा अर्चना के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस रोड के निर्माण से श्रद्धालुओं को रक्सीस्थान में पूजा के लिए आने में काफी सुविधा होगी。
बाइपास टनल के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू
अंजुमनगर के पास पहाड़ को काटकर बाइपास टनल का निर्माण किया जाएगा। यह एनएचएआइ का प्रोजेक्ट है। करीब डेढ़ किमी लम्बा यह बाइपास बेतौना के पास पहाड़ के अंदर से गुजर कर मूकबधिर स्कूल के पास निकलेगा। एनएचएआइ सूत्रों ने बताया कि बाइपास टनल का डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। डीपीआर का काम पूरा होते ही आगे की प्रक्रिया पूरी कर टेंडर किया जाएगा। अगले दो साल में इस टनल के पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस टनल का सीधा सम्पर्क साहिबगंज- मनिहारी गंगा पुल के एप्रोच रोड के साथ होगा। डीपीआर बनाने वाली कम्पनी के पदाधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। समझा जा रहा है कि अगले दो-तीन दिनों में डीपीआर के लिए स्थल जांच कर मिट्टी जांच आदि का काम शुरू हो जाएगा। उधर, बेतौना से मिर्जाचौकी तक रोड बन जाने से टनल से आवागमन में सुविधा होगी।
भोगनाडीह के लिए बनेगा नया रोड
गोपालाडीह से भोगनाडीह जाने के लिए 3.75 किमी लम्बा नया रोड बनेगा। इस रोड के निर्माण हो जाने से पाकुड़ व दुमका के लोगों को भोगनाडीह आने में सुविधा होगी। करीब तीन किमी दूरी कम हो जाएगी। इस रोड का निर्माण 88 करोड़ की लागत से प्रस्तावित है। रोड का टेंडर प्रक्रियाधीन है। 5.5 मीटर चौड़ा इस रोड पर करीब 31 करोड़ रुपये सिविल वर्क में खर्च आएगा। शेष राशि भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के लिए निर्धारित है। पथ निर्माण विभाग से इस रोड का भी निर्माण होना है।
बेतौना से मिर्जाचौकी तक 19.83 किमी एवं गोपालाडीह से भोगनाडीह जाने के लिए 3.75 किमी लम्बा रोड का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए विभाग के स्तर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
अजय कुमार
ईई
पथ निर्माण विभाग
साहिबगंज
नोट: उपरोक्त खबरों को एकसाथ देना है।
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