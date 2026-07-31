Sahibganj News: एएनएम के सेवानिवृत्त होने पर दी गई भावभीनी विदाई

Sahibganj News: साहिबगंज । स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में संचालित स्वास्थ्य उप केंद्र मे 2019 से पदस्थापित एएनएम कांति कुमारी ने 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गई। मौके पर अधिवक्ताओ ने उन्हें भावभीनी विदाई दी । अधिवक्ता सुजाता सोरेन ने उन्हें अंग वस्त्र प्रदान किया। शगुफ्ता एवं रुखसाना ने माला पहनकर सम्मानित किया। उनके सम्मान में प्रशस्ति पत्र वरीय अधिवक्ता सूर्य नारायण यादव ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का अध्यक्षता बीएन ओझा ने किया । मंच संचालन अधिवक्ता डॉक्टर कृष्णानंद महावर ने किया। मौके पर कई अधिवक्ताओं ने कांति कुमारी के कार्यकाल का प्रशंसा की। मौके पर संघ के अध्यक्ष अध्यक्ष ललित स्वदेशी, उपाध्यक्ष गौतम प्रसाद सिंह दारा, पूर्व अध्यक्ष प्रेमनाथ तिवारी, कृष्ण कुमार वर्मा, मानव पासवान, कुलिंद प्रसाद,अरविंद राय, विनय वर्मा, राजीव कुमार आदि मौजूद थे।