Sahibganj News: सेवानिवृत चतुर्थवर्गीय कर्मी को दी गई विदाई
Sahibganj News: पतना की प्रखंड कार्यालय की चतुर्थवर्गीय कर्मचारी विमला देवी का सेवानिवृत्त होना 31 जुलाई 2026 को हुआ। उनके विदाई समारोह के दौरान बीडीओ कुमार देवेश द्विवेदी ने उन्हें शॉल प्रदान किया। यह कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया।
Sahibganj News: पतना। प्रखंड कार्यालय में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारी वैरागीपाड़ा निवासी विमला देवी का सेवानिवृत बीते 31 जुलाई 2026 को हो गई। उनके सेवानिवृत होने पर प्रखंड कार्यलय में उन्हें शनिवार को विदाई दी गई। इस क्रम में बीडीओ कुमार देवेश द्विवेदी ने उन्हें शॉल देकर विदाई दी।
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