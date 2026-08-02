Sahibganj News: नप के जनप्रतिनिधियों को पुराने दर पर मिला तीन माह का मानदेय, बढ़ोतरी का इंतजार

Sahibganj News: साहिबगंज नगर परिषद के प्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान किया गया है। अध्यक्ष को 10,000, उपाध्यक्ष को 8,000 और पार्षदों को 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा गया है। कई पार्षदों को खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ा था। अब मानदेय मिलने से राहत मिली है।

Sahibganj News: साहिबगंज। लम्बे इंतजार के बाद साहिबगंज नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों को मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। इससे नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को कुछ राहत मिली है। हालांकि नगर विकास विभाग ने पुराने मानदेय की दर पर ही मानदेय भुगतान किया है। जनप्रतिनिधियों को करीब साढ़े तीन माह का बकाया मानदेय एकमुश्त उनके खातों में भेजा गया है। पुराने मानदेय के अनुसार, अध्यक्ष को प्रति माह 10 हजार रुपये, उपाध्यक्ष को आठ हजार रुपये व पार्षदों को छह हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल अलग से विभागीय स्तर पर विचाराधीन है। साहिबगंज नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों ने जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 27 वार्ड पार्षदों ने 19 मार्च को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। इसके बाद से सभी जनप्रतिनिधि नियमित रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। इसमें वार्डों में विकास कार्यों की निगरानी, लोगों की समस्याओं का समाधान, योजनाओं का निरीक्षण और निगम की बोर्ड बैठकों में भागीदारी जैसी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद उन्हें प्रति माह मानदेय नहीं मिल रहा था। अब जब उन्हें एकमुश्त बकाया मानदेय का भुगतान हुआ है ।

मानदेय बढ़ोतरी का नगर विभाग को भेजा है प्रस्ताव नप की सामान्य बोर्ड की पहली बैठक में ही जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव लिया गया था । बोर्ड में लिए गए निर्णय के अनुसार, अध्यक्ष को 20 हजार, उपाध्यक्ष को 18 हजार व पार्षदों को प्रति माह 12 हजार रुपये बतौर मानदेय मिलना चाहिए। बोर्ड ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था। बोर्ड के निर्णय के बाद मानदेय की नई दर तय करने के लिए प्रस्ताव नगर विकास विभाग को भेजा गया है। हालांकि विभागीय निर्णय लंबित रहने से इसबार पुरानी दर पर ही मानदेय भुगतान किया गया है। विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि नई दर तय होने तक पूर्व से लागू मानदेय की दर पर ही भुगतान किया जाएगा। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अन्य सुविधा पूर्व की तरह मिलती रहेगी।

अपनी जेब से खर्च करते थे जनप्रतिनिधि मानदेय नहीं मिलने के कारण कई पार्षदों को अपने वार्ड के दौरे, बैठकों और अन्य जनसंपर्क गतिविधियों का खर्च अपनी जेब से उठाना पड़ रहा था। कई पार्षदों का कहना था कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने के कारण कुछ खर्च रोजाना हो जाता है। अब मानदेय मिलने पर उसे जनता के लिए ही तो खर्च किया जायेगा।

मानदेय बढ़ोतरी के लिए नगर विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने स्वयं भी नगर विकास जाकर मानदेय बढ़ोतरी को लेकर बात किया था। इसपर जल्द विभाग निर्णय लेगा तो बढ़ा मानदेय मिल सकेगा।