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Sahibganj News: बारिश व उमस भरी गर्मी के कारण मौसमी बीमारियों का बढ़ा प्रकोप, बेड मिलना मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज में बारिश और उमस के कारण मौसमी बीमारियों जैसे उल्टी-दस्त, वायरल फीवर और सर्दी-जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल में सभी बेड भरे हुए हैं और डॉक्टर खानपान में सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं।

Sahibganj News: बारिश व उमस भरी गर्मी के कारण मौसमी बीमारियों का बढ़ा प्रकोप, बेड मिलना मुश्किल

Sahibganj News: साहिबगंज। बारिश व उमस भरी गर्मी का असर सीधा लोगों के स्वास्थ पर पड़ने लगा है। इसके चलते मौसमी बीमारी उल्टी-दस्त, वायरल फीवर, सर्दी-जुकाम आदि की चपेट में लोग आ रहे हैं। रविवार को सदर अस्पताल में इमरजेंसी में काफी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे। इन दिनों अस्पताल का सभी बेड मरीजों से भरा है। मरीजों को बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए खान पान में खास सतर्कता बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर ने बताया कि बरसात के मौसम में पानी दूषित होने के चलते लोग अधिक बीमार पड़ रहे है। मौसम में बदलाव के प्रभाव सबसे अधिक बच्चों व वृद्धों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। इसके चलते मच्छरों, कीट- जीव-जंतुओं का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को साफ सफाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर ने बताया कि बीते कुछ दिनों से उल्टी, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार संक्रमित बीमारी के अधिक मरीज पहुंच रहे है। संदिग्ध टाइफाइड व संदिग्ध मलेरिया के भी मरीज़ कुछ दिनों से पहुंच रहे है।

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अस्पताल में आवश्यक दवाएं उपलब्ध

सदर अस्पताल में सर्दी, खासी, बुखार, पेट दर्द समेत कई बीमारियों के दवा उपलब्ध है। मरीजों को निशुल्क मुहैया कराई जा रही है। अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों पर नजर रखी जा रही है।

खानपान में विशेष ध्यान

इस मौसम में लोगों को खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ताजा व भोजन व उबला हुआ पानी पीए। बरसात के मौसम में संक्रमण होने का अधिक खतरा रहता है।

डॉ. पीके मलिक

डॉक्टर

सदर अस्पताल, साहिबगंज

FAQs

साहिबगंज में मौसमी बीमारियों का क्या हाल है?
साहिबगंज में बारिश और उमस के कारण मौसमी बीमारियों जैसे उल्टी-दस्त, वायरल फीवर और सर्दी-जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
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