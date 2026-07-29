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Sahibganj News: कैच द रेन के तहत राजमहल में जागरुकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: शहर के प्लस टू जेके हाईस्कूल में 'कैच द रेन' अभियान के अंतर्गत जल संवाद और सफाई अपनाओ कार्यक्रम चलाया गया। सिटी मैनेजर बीरेश कुमार के नेतृत्व में विद्यार्थियों को जल संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई।

Sahibganj News: कैच द रेन के तहत राजमहल में जागरुकता कार्यक्रम

Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। शहर के प्लस टू जेके हाईस्कूल में बुधवार को नगर पंचायत की ओर से कैच द रेन अभियान के तहत जल संवाद व सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान चलाया गया। मौके पर जल संवाद कार्यक्रम तथा सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के तहत विशेष जन जागरुकता कार्यक्रम सिटी मैनेजर बीरेश कुमार के नेतृत्व हुआ। मौके पर विद्यार्थियों को वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, जल स्रोतों के संरक्षण, भू-जल स्तर में वृद्धि व दैनिक जीवन में जल के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मौके पर जल संरक्षण को लेकर शपथ भी दिलाया गया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. अभिजीत कुमार, राजीव शर्मा, दिलीप शर्मा, जेई जितेश कुमार चौधरी आदि थे।

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फोटो 4, जागरुकता कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थी व शिक्षकगण।

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