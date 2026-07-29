Sahibganj News: सदर अस्पताल में एंटी रैबीज सीरम नहीं, भटक रहे मरीज

Sahibganj News: साहिबगंज। सदर अस्पताल में बीते तीन दिनों से एंटी रेबीज सीरम नहीं रहने से आवारा कुत्ता, सियार के काटने से गंभीर रूप से घायल मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में तीन से एंटी रेबीज सीरम नहीं है। गंभीर रूप से घायल मरीजों के जख्म में दी जाती है। इसके चलते मरीजों को भटकना पड़ रहा है। बुधवार को सकरोगढ़ में दो बच्चे कुत्ता काटने पर इलाज के सदर अस्पताल पहुंचा। हालांकि उसे एंटी रेबीज वैक्सीन दिया गया है। लेकिन गहरा जख्म होने पर दी जाने वाले एंटी रेबीज सीरम नहीं रहने मरीज को बैरंग लौट जाना पड़ा। पीड़ित फिरदौस की चार साल का पुत्री सोनम खातून व साबिर अंसारी का तीन साल का पुत्र मो. अजान है। घर के पास एक आवारा कुत्ता ने उसे काटकर घायल कर दिया। परिजन राजा ने बताया कि एंटी रेबीज वैक्सीन दिया गया है। लेकिन एंटी रेबीज सीरम नहीं है। ऐसे में काफी परेशानी हो रही है। इधर, एंटी रेबीज सीरम बाहर मेडिकल में आसानी से नहीं मिल पाता है। इसकी कीमत भी अधिक है। इसके चलते गरीब तबके के मरीजों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में कुत्ता, सियार, बिल्ली काटने समेत आधा दर्जन मरीज रोज इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सीरम नहीं रहने से परेशानी बढ़ गई है।