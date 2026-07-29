Sahibganj News: सदर अस्पताल में एंटी रैबीज सीरम नहीं, भटक रहे मरीज
Sahibganj News: साहिबगंज के सदर अस्पताल में तीन दिनों से एंटी रेबीज सीरम की कमी से गंभीर रूप से घायल मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुत्ते और सियार द्वारा काटे गए मरीजों को सीरम की अनुपलब्धता के कारण इलाज में मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है।
Sahibganj News: साहिबगंज। सदर अस्पताल में बीते तीन दिनों से एंटी रेबीज सीरम नहीं रहने से आवारा कुत्ता, सियार के काटने से गंभीर रूप से घायल मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल में तीन से एंटी रेबीज सीरम नहीं है। गंभीर रूप से घायल मरीजों के जख्म में दी जाती है। इसके चलते मरीजों को भटकना पड़ रहा है। बुधवार को सकरोगढ़ में दो बच्चे कुत्ता काटने पर इलाज के सदर अस्पताल पहुंचा। हालांकि उसे एंटी रेबीज वैक्सीन दिया गया है। लेकिन गहरा जख्म होने पर दी जाने वाले एंटी रेबीज सीरम नहीं रहने मरीज को बैरंग लौट जाना पड़ा। पीड़ित फिरदौस की चार साल का पुत्री सोनम खातून व साबिर अंसारी का तीन साल का पुत्र मो. अजान है। घर के पास एक आवारा कुत्ता ने उसे काटकर घायल कर दिया। परिजन राजा ने बताया कि एंटी रेबीज वैक्सीन दिया गया है। लेकिन एंटी रेबीज सीरम नहीं है। ऐसे में काफी परेशानी हो रही है। इधर, एंटी रेबीज सीरम बाहर मेडिकल में आसानी से नहीं मिल पाता है। इसकी कीमत भी अधिक है। इसके चलते गरीब तबके के मरीजों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में कुत्ता, सियार, बिल्ली काटने समेत आधा दर्जन मरीज रोज इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सीरम नहीं रहने से परेशानी बढ़ गई है।
एंटी रेबीज सीरम की जानकारी
इसबीच जन औषधि केंद्र के स्वास्थ कर्मी जितेंद्र आजाद ने बताया कि दो से तीन से एंटी रेबीज सीरम खत्म हो गया है। हालांकि एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वह मरीजों को दी जा रही है। जल्द ही एंटी रेबीज सीरम आने पर मरीजों को दिया जाएगा।
क्या है एंटी रेबीज सीरम
एंटी रेबीज सीरम (जिसे रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है) एक ऐसी दवा है जिसमें रेबीज वायरस से लड़ने वाले तैयार एंटीबॉडी होते हैं। यह कुत्ते या अन्य संक्रमित जानवर के काटने पर तुरंत सुरक्षा देता है। इसे गंभीर घावों (श्रेणी 3) पर और रेबीज के टीके के साथ तुरंत लगाया जाता है। डॉक्टर के मुताबिक यह शरीर में पहुंचते ही वायरस को रोकना शुरू कर देता है।
नोट: उपरोक्त खबरों को एकसाथ देना है।
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