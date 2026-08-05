Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: बोरियो आरके प्लस टू उच्च विद्यालय में गुरु गोष्ठी आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: बोरियो स्थित आरके प्लस टू उच्च विद्यालय में प्रखंड स्तरीय गुरु गोष्ठी आयोजित की गई। बीईईओ तरुण कुमार घाटी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना और अन्य शिक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई। शिक्षकों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई और समाधान का आश्वासन दिया गया।

Sahibganj News: बोरियो आरके प्लस टू उच्च विद्यालय में गुरु गोष्ठी आयोजित

Sahibganj News: बोरियो स्थित आरके प्लस टू उच्च विद्यालय में बुधवार को प्रखंड स्तरीय गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीईईओ तरुण कुमार घाटी ने की। गोष्ठी में प्रखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक उपस्थित थे।बैठक में विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना, ई-विद्या वाहिनी पोर्टल में छात्र एवं शिक्षकों की ऑन लाईन उपस्थिति, विशेष नामांकन अभियान, यू-डायस प्लस (2026-27) के प्रोफाईल मॉडयूल, छात्र मॉड्यूल, टीचर मॉडयूल कक्षा-1, एमडीएम की दैनिक एसएमएस ,तिथि भोजन, प्रोजेक्ट रेल, प्रयास, एफएलएन प्लॉश एवं साईकिल वितरण का उपयोगिता तथा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: गुरू गोष्ठी आज।

बीईईओ तरुण कुमार घाटी ने शिक्षकों को समय पर विद्यालय संचालन, शत-प्रतिशत छात्र उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विभागीय निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया। बीइइओ ने विभिन्न विभागीय पोर्टलों पर समय पर डाटा अद्यतन करने, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। माैके पर बीआरपी माखन लाल यादव, राजेश भगत, सीआरपी सुल्तान आलम, ईश्वर पंडित, धर्मेन्द्र कुमार, चंदन कुमार, विश्वजीत गुप्ता, जेठा टुडू सहित शिक्षक गण उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।