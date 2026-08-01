Sahibganj News: जेपीएससी,सीजीएल परीक्षा घोटाले के विरोध में भाजयुमो का धरना-प्रदर्शन
Sahibganj News: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजयुमो ने धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष धमेन्द्र मंडल के नेतृत्व में स्थानीय स्टेशन चौक पर यह प्रदर्शन हुआ, जिसमें जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई धांधली का विरोध किया गया। धरना के बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया।
Sahibganj News: साहिबगंज। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के दौरान बीते सात साल में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा सहित अन्य भत्र्ती परीक्षा में हुई धांधली व घोटाले के विरोध में भाजयुमो ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय स्टेशन चौक पर मोर्चा जिलाध्यक्ष धमेन्द्र मंडल के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन करते हेमंत सोरेन सरकार में जमकर हमला बोला गया। धरना के बाद राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भेजा गया। मौके पर गणेश प्रसाद तिवारी,रामानंद साह, प्रेमलाल मंडल, धनंजय मंडल, विनोद चौधरी, गरिमा साह, संजीव पासवान, अनुराग राहुल, अरविन्द सिन्हा, चन्द्रभान शर्मा,करण यादव, जयकांत वर्मा, मुकेश राज, देवाशीष सरकार, चंदन श्रीवास्तव,मुन्ना भगत, चंकी पांडेय, दीपक चन्द्रवंशी, कुणाल किशोर मंडल, राजकुमार भगत,अनुपलाल रजक सहित कई थे।
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