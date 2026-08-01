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Sahibganj News: जेपीएससी,सीजीएल परीक्षा घोटाले के विरोध में भाजयुमो का धरना-प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजयुमो ने धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष धमेन्द्र मंडल के नेतृत्व में स्थानीय स्टेशन चौक पर यह प्रदर्शन हुआ, जिसमें जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई धांधली का विरोध किया गया। धरना के बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया।

जेपीएससी,सीजीएल परीक्षा घोटाले के विरोध में भाजयुमो का धरना-प्रदर्शन
जेपीएससी,सीजीएल परीक्षा घोटाले के विरोध में भाजयुमो का धरना-प्रदर्शन

Sahibganj News: साहिबगंज। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के दौरान बीते सात साल में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा सहित अन्य भत्र्ती परीक्षा में हुई धांधली व घोटाले के विरोध में भाजयुमो ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय स्टेशन चौक पर मोर्चा जिलाध्यक्ष धमेन्द्र मंडल के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन करते हेमंत सोरेन सरकार में जमकर हमला बोला गया। धरना के बाद राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भेजा गया। मौके पर गणेश प्रसाद तिवारी,रामानंद साह, प्रेमलाल मंडल, धनंजय मंडल, विनोद चौधरी, गरिमा साह, संजीव पासवान, अनुराग राहुल, अरविन्द सिन्हा, चन्द्रभान शर्मा,करण यादव, जयकांत वर्मा, मुकेश राज, देवाशीष सरकार, चंदन श्रीवास्तव,मुन्ना भगत, चंकी पांडेय, दीपक चन्द्रवंशी, कुणाल किशोर मंडल, राजकुमार भगत,अनुपलाल रजक सहित कई थे।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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