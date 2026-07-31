Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: मदनशाही में मेन रोड की जर्जर स्थिति पर ग्रामीणों ने किया जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: साहिबगंज में मदनशाही के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जर्जर सड़क की स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। लोगों ने बैरिकेड लगाए और कहा कि खराब रोड के कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सड़क सुधार के लिए 9 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

Sahibganj News: मदनशाही में मेन रोड की जर्जर स्थिति पर ग्रामीणों ने किया जाम

Sahibganj News: साहिबगंज। मदनशाही में मेन रोड की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह कुछ देर के लिए जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बांस के बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को दोनों तरफ से जाम कर दिया। इससे कुछ देर के लिए वाहनों की कतार लग गई। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जर्जर रोड पर जमे पानी व कीचड़ में उतरकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि आखिर कब तक हम लोग ऐसी जानलेवा सड़क के साथ जियेंगे। ग्रामीणों का कहना था कि मदनशाही को जोड़ने वाली एनएच 80 स्थिति जर्जर हो जाने से ई रिक्शा, दो पहिया, चार पहिया व बड़े वाहनों को आने जाने में काफी परेशानी होती है।

बरसात में तालाब में तब्दील इस सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल है। इधर, जिरवाबाड़ी थाना पुलिस स्थानीय लोगों से बातचीत कर जाम समाप्त कराया। उल्लेखनीय होगा कि साहिबगंज-सकरीगली एनएच के इस हिस्से को दुरूस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने डीएमएफटी फंड से नौ करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। जल्द मदनशाही के पास जर्जर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।फोटो 10, मदनशाही के पास बांस बल्ला लगाकर सड़क जाम करते लोग।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।