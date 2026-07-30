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Sahibganj News: मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बरहड़वा के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर बैठक हुई। बीपीएम संजय कुमार सिंह ने स्वास्थ्य कर्मियों को मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियों की निगरानी और सूचनाएं देने के निर्देश दिए। लोगों को स्वच्छता और मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक किया गया।

Sahibganj News: मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर बैठक

Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को मानसून के दौरान फैलने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीपीएम संजय कुमार सिंह ने की। बैठक में मलेरिया, कालाजार, डेंगू, चिकुनगुनिया व डायरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम और समय पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बीपीएम ने सभी मल्टी पर्पस वर्कर (एमपीडब्ल्यू) को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी रखने तथा संदिग्ध मरीजों की सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग को देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव में महामारी या संक्रामक बीमारी की सूचना मिलने पर इसकी जानकारी तुरंत सहिया साथी को दी जाए, ताकि स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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साथ ही लोगों को साफ-सफाई बनाए रखने, स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने और मच्छरों से बचाव के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में एमटीएस अजय कुमार, हर्षवर्धन, बबलू हांसदा, मो. सुफियान, कन्हैया रजक आदि थे।

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