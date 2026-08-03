Sahibganj News: धूमधाम से मनेगा 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह ,तैयारी पर बैठक

Sahibganj News: साहिबगंज में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के लिए समीक्षा बैठक की गई। डीसी दीपक कुमार दूबे ने विभिन्न विभागों और अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य समारोह का आयोजन सिदो कान्हू स्टेडियम में होगा, और ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी निर्धारित किया जाएगा।

Sahibganj News: साहिबगंज। 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में डीसी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीसी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों एवं संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध एवं समन्वित रूप से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि विगत वर्षों की परंपरा के अनुरूप इस सालभी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर मुख्य जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला मुख्यालय में सिदो कान्हू स्टेडियम में होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण का समय भी निर्धारित किया जाएगा।

बैठक के दौरान निर्देश डीसी ने सभी सरकारी कार्यालयों,departments, सार्वजनिक संस्थानों व विद्यालयों के कार्यालय प्रधानों तथा प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया कि वे निर्धारित समय के अनुसार अपने-अपने कार्यालयों व विद्यालयों में मुख्य जिला स्तरीय समारोह से पहले ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करना सुनिश्चित करें । इसमें राष्ट्रीय ध्वज संहिता का पूर्णत: पालन किया जाए। बैठक के दौरान माल्यार्पण कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि मुख्य समारोह स्थल स्थित सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर डीसी व एसपी संयुक्त रूप से माल्यार्पण करेंगे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, शहीद भगत सिंह व भारत रत्न डॉ. भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमाओं पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी माल्यार्पण करेंगे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर डीसी व चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुलिस उपाधीक्षक (सदर) माल्यार्पण करेंगे।

आवश्यक व्यवस्थाएं डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी प्रतिमाओं पर पर्याप्त संख्या में पुष्पमालाएं, साफ-सफाई एवं आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। राष्ट्रीय ध्वज की विधिवत व्यवस्था, मंच सज्जा, विशिष्ट अतिथियों व आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पार्किंग समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में उपस्थित बैठक में एसपी अमित कुमार सिंह, डीडीसी सतीश चंद्रा, आईटीडीए परियोजना निदेशक संजय कुमार दास, अपर समाहर्ता विजय कुमार,सिविल सर्जन रामदेव पासवान, सदर एसडीओ अमर जॉन आईन्द, विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि मौजूद थे।