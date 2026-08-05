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Sahibganj News: गौरीपुर गांव में बिजली ट्रांसफरमर जला, ग्रामीण अंधेरे में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: गौरीपुर स्कूल टोला में 100 केवीए का बिजली ट्रांसफरमर जल जाने से क्षेत्र में अंधेरा छा गया है। पिछले दो दिनों से बिजली न होने से स्कूल में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय मुखिया किरण कुमारी ने विद्युत बोर्ड को इसकी सूचना दे दी है।

Sahibganj News: गौरीपुर गांव में बिजली ट्रांसफरमर जला, ग्रामीण अंधेरे में

Sahibganj News: प्रखंड के गौरीपुर स्कूल टोला में लगा 100 केवीए का बिजली ट्रांसफरमर जल जाने से सैकड़ों लोगों के घरों में अंधेरा छा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि विगत दो दिनों से गौरीपुर में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली नहीं रहने से गौरीपुर स्कूल में लगा मोटर नहीं चलने से छात्र-छात्राओं को पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है। ग्रामीणों ने बीचपुरा पंचायत की मुखिया किरण कुमारी को इसकी सूचना दी है। मुखिया ने बताया कि बिजली ट्रांसफरमर जलने की सूचना विद्युत बोर्ड को दे दी है।

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