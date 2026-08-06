Sahibganj News: ट्रांसफार्मर जल जाने से पसरा अंधेरा
Sahibganj News: गौरीपुर स्कूल टोला में 100 केवीए का बिजली ट्रांसफार्मर जल जाने से सैकड़ों घरों में अंधेरा छा गया है। बीते दो दिनों से बिजली नहीं रहने के कारण स्कूल में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया को सूचित किया है, जिन्होंने विद्युत बोर्ड को सूचना दे दी है।
Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। प्रखंड के गौरीपुर स्कूल टोला में लगा 100 केवीए का बिजली ट्रांसफार्मर जल जाने से सैकड़ों लोगों के घरों में अंधेरा छा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते दो दिनों से गौरीपुर में अंधेरा छाया है। बिजली नहीं रहने से गौरीपुर स्कूल में लगा मोटरपम्प नहीं चलने से छात्र-छात्राओं को पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है। ग्रामीणों ने बीचपुरा पंचायत की मुखिया किरण कुमारी को इसकी सूचना दी है। मुखिया ने बताया कि बिजली ट्रांसफार्मर जलने की सूचना विद्युत बोर्ड को दे दी है।
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