Sahibganj News: शादी की नीयत से अपहरण मामले में नाबालिग लड़की बरामद, परिजनों को सौंपा

Sahibganj News: शादी की नीयत से अपहरण मामले में नाबालिग लड़की बरामद, परिजनों को सौंपा
Sahibganj News: तीनपहाड़ थाना पुलिस ने शादी की नीयत से अपहरण की गई एक नाबालिग लड़की को बरामद किया। पीड़ित के परिजनों ने बीते सितंबर में युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लड़की को धमधमिया से खोज निकाला और चिकित्सा जांच के बाद परिजनों को सौंप दिया। युवक अब भी फरार है।
Sahibganj News: तीनपहाड़। तीनपहाड़ थाना पुलिस ने शादी की नीयत से अपहरण करने के मामले में नाबालिग लड़की को बरामद कर कागजी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार बीते सितंबर 2025 में थाना क्षेत्र के एक परिजन ने बगल गांव के एक युवक पर अपनी नाबालिग पुत्री का शादी की नियत से बहला फुसला कर अपहरण कर लेने के आरोप में तीनपहाड़ थाना में दर्ज कराया था । इसे लेकर लंबे समय से पुलिस छानबीन में जुटी थी। पुलिस को लड़की के बाहर से आने की गुप्त सूचना मिली थी । पुलिस ने बुधवार को नाबालिग लड़की को थाना क्षेत्र के धमधमिया से बरामद कर चिकित्सीय जांच के बाद परिजनों को सौप दिया है ।
युवक अब भी फरार हैं।
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