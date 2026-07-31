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Sahibganj News: युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज नगर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो गाली गलौज और अभद्र व्यवहार के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि महिला ने मोहम्मद अनवर के खिलाफ शिकायत की थी।

Sahibganj News: युवक गिरफ्तार

Sahibganj News: साहिबगंज। नगर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि एक महिला ने मोहम्मद अनवर पर गाली गलौज व अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया था।

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