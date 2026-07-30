Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: मारपीट मामले में एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: साहिबगंज के कमल टोला से पुलिस ने एक युवक को मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। गिरफ्तार युवक का नाम छोटू यादव है।

Sahibganj News: मारपीट मामले में एक गिरफ्तार

Sahibganj News: साहिबगंज। शहर के कमल टोला से एक युवक को पुलिस ने मारपीट मामले में गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह जानकारी थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि छोटू यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें:Gopalganj News: मारपीट मामले का आरोपित गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:Sasaram News: मारपीट के दो मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।