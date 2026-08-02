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Sahibganj News: चेहल्लुम पर छह को निकलेगा ताजिया जुलूस, जुलूस के दौरान तीनपहाड़ में बड़े वाहनों की रहेगी नो एंट्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: तीनपहाड़ में चेहल्लुम मनाने के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। राजमहल पुलिस इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जुलूस और तजिया के रूट पर चर्चा की गई। थाना प्रभारी ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की और सुनिश्चित किया कि पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाए।

Sahibganj News: चेहल्लुम पर छह को निकलेगा ताजिया जुलूस, जुलूस के दौरान तीनपहाड़ में बड़े वाहनों की रहेगी नो एंट्री

Sahibganj News: तीनपहाड़। शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में चेहल्लुम मनाने को लेकर तीनपहाड़ थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक राजमहल पुलिस इंस्पेक्टर राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जुलूस, तजिया व अखाड़ा निकाले जाने के समय व रूट की जानकारी ली। कमेटी की ओर से अखाड़ा निकलने से पूर्व बैंक मोड़ व आरपी विद्या विहार के पास बैरियर लगा कर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की,ताकि अखाड़ा जुलूस में परेशानी न हो। थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार पांडेय ने कहा कि लोग अफवाह से बचे और पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। अगर कोई भी गलत सूचना मिले तो उसकी जानकारी पुलिस को दें।

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वहीं कमेटी के सदस्यों ने बताया कि तीनपहाड़ में चेहल्लुम छह अगस्त को मनाया जाएगा। बैठक में एएसआई ललन राजवार, मो नाजीम लड्डू, हासिम अंसारी, शाहिद रिज़वी, शंभु भगत, सकील अंसारी, मो सैफी, समसेर, कबीर, राजा अशरफी, माशूक आदि मौजूद थे।फोटो:114, तीनपहाड़ थाना में शांति समिति की बैठक में पुलिस पदाधिकारी।

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