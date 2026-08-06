Sahibganj News: चोरी के आरोप में रेल यात्रियों ने दो महिलाओं को आरपीएफ को सौंपा,पूछताछ
Sahibganj News: तीनपहाड़ में जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों ने दो महिलाओं को मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़कर आरपीएफ को सौंपा। सूचना मिलने पर आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि दोनों महिलाओं से पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक कोई यात्री थाने में लिखित शिकायत नहीं की है।
Sahibganj News: तीनपहाड़। जयनगर- हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों ने दो महिलाओं को चोरी के आरोप में पकड़ कर आरपीएएफ पोस्ट तीनपहाड़ को सौंपा है। जानकारी के अनुसार बुधवार को जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन(12032) कल्याणचक स्टेशन से खुलकर जब तीनपहाड़ स्टेशन पहुची तो यात्रियों ने दो महिलाओं को एक यात्री के बैग से मोबाइल चोरी के आरोप लगाते हुए पकड़ कर तीनपहाड़ आरपीएफ पोस्ट को सौंप दिया। इधर, सूचना पर तीनपहाड़ पहंुचे आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि दोनों महिलाओं से पूछताछ की जारही है। हालांकि समाचार भेजे जाने तक इस मामले में किसी भी यात्री ने थाने में लिखित कोई शिकायत नहीं की थी।
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