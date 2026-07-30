Sahibganj News: इलाज के क्रम में युवक की मौत मामले में हत्या का केस
Sahibganj News: उधवा के कुसमा गांव में सीएससी संचालक नजमूल हक अचेतावस्था में मिले, जिनकी बाद में मौत हो गई। मृतक के भाई मेहबूब शेख के बयान पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस एक संदिग्ध युवक की तलाश में है और तकनीकी सहायता से मोबाइल व बाइक बरामद करने का प्रयास कर रही है।
Sahibganj News: उधवा। राधानगर थाना क्षेत्र के कुसमा गांव बुधवार की दोपहर अचेतावस्था में मिले अमानत के सीएससी संचालक नजमूल हक की मौत के मामले में मृतक के भाई मेहबूब शेख के बयान पर हत्या का केस दर्ज कर कर छानबीन की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक युवक पर संदेह जताया है। मालदा में इलाज के दौरान बीते गुरुवार की सुबह नजमूल हक की मौत हो गई। इधर, मामले को लेकर राधानगर थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज ने गुरुवार की शाम घटनास्थल पर पहुंच आसपास के लोगों से पूछताछ की। दूसरी ओर राधानगर थाना पुलिस तकनीकी सहायता से मोबाइल व बाइक बरामदगी की दिशा में काम कर रही है।
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