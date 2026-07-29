Sahibganj News: उधवा : संदिग्धावस्था में युवक की मौत, जांच

Sahibganj News: उधवा। राधानगर थाना क्षेत्र के कुसमा गांव में मंगलवार की दोपहर अमानत के युवक नजमूल हक (28) अचेतावस्था में मिला। परिजनों ने इलाज के लिए उसे राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल ले गया। मंगलवार की देर रात घायल युवक की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने आनन-फानन में घायल युवक को इलाज के लिए मालदा सदर अस्पताल ले गया। रात करीब डेढ़ बजे युवक ने वहां दम तोड़ दिया। इधर, बुधवार की सुबह मृतक के भाई मेहबूब शेख ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का आरोप है कि मंगलवार की दोपहर मेरा भाई नजमूल हक फुदकीपुर बहियार में एक परिचित के घर पहुंच कर बताया था कि उसका मोबाइल कहीं खो गया है।