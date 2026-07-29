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Sahibganj News: उधवा : संदिग्धावस्था में युवक की मौत, जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: उधवा के कुसमा गांव में नजमूल हक नामक युवक अचेत अवस्था में मिला। उसे अस्पताल ले जाने के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई, और वह मालदा सदर अस्पताल में रात को दम तोड़ दिया। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

Sahibganj News: उधवा : संदिग्धावस्था में युवक की मौत, जांच

Sahibganj News: उधवा। राधानगर थाना क्षेत्र के कुसमा गांव में मंगलवार की दोपहर अमानत के युवक नजमूल हक (28) अचेतावस्था में मिला। परिजनों ने इलाज के लिए उसे राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल ले गया। मंगलवार की देर रात घायल युवक की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों ने आनन-फानन में घायल युवक को इलाज के लिए मालदा सदर अस्पताल ले गया। रात करीब डेढ़ बजे युवक ने वहां दम तोड़ दिया। इधर, बुधवार की सुबह मृतक के भाई मेहबूब शेख ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का आरोप है कि मंगलवार की दोपहर मेरा भाई नजमूल हक फुदकीपुर बहियार में एक परिचित के घर पहुंच कर बताया था कि उसका मोबाइल कहीं खो गया है।

मोबाइल खोजने के लिए उस घर से भी मोबाइल लेकर फोन करते हुए घर वाले का मोबाइल लेकर चला गया। अब तक दोनों मोबाइल व मृतक की बाइक गायब है। इसबीच थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक परिजनों ने कोई आवेदन नहीं दिया है। राधानगर थाना पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

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