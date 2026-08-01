Sahibganj News: चार प्रखंडों में होगी गुरुगोष्ठी, 12 बिंदुओं पर होगी समीक्षा

Sahibganj News: मंडरो। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बरहेट कार्यालय की ओर से अगस्त 2026 माह की मासिक गुरुगोष्ठी आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।जारी निर्देश के अनुसार साहेबगंज, बोरियो, मंडरो एवं बरहेट प्रखंडों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों की बैठक अलग-अलग तिथियों में आयोजित होगी। जारी आदेश के अनुसार साहेबगंज में 4 अगस्त,बोरियो में 5 अगस्त,मंडरो में 6 अगस्त एवं बरहेट में 7 अगस्त को गुरु गोष्ठी आयोजित किया जायेगा। गोष्ठी में एमडीएम एसएमएस की स्थिति,शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति,यू-डाइस प्लस 2026-27 के प्रोफाइल,टीचर एवं स्टूडेंट मॉड्यूल अपडेट,नए छात्रों के नामांकन,अपार आईडी,विभिन्न योजनाओं की प्रगति,प्रयास कार्यक्रम, पीटीएम,विद्यालय प्रबंधन समिति पुनर्गठन,आईसीटी लैब संचालन,साइकिल वितरण,मध्याह्न भोजन संचालन,सामाजिक अंकेक्षण तथा एफएलएन एवं पलास/संपर्क फाउंडेशन कार्यक्रम सहित 12 प्रमुख एजेंडों पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी।