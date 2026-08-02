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Sahibganj News: बोरियो में गुरू गोष्ठी 5 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बोरियो के आरके प्लस टू स्कूल में शिक्षकों की मासिक गुरू गोष्ठी 5 अगस्त को होगी। इस गोष्ठी में छात्र और शिक्षक उपस्थिति, ड्रॉप आऊट बच्चों, नवोदय विद्यालय में नामांकन, एफएलएन और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। बीइइओ ने इसकी जानकारी दी है।

Sahibganj News: बोरियो में गुरू गोष्ठी 5 अगस्त को

Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। प्रखंड के आरके प्लस टू स्कूल में शिक्षकों की मासिक गुरू गोष्ठी आगामी पांच अगस्त को होगी। गुरू गोष्ठी में छात्र उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति, प्रयास, ड्रॉप आऊट बच्चों को लेकर डहर एप, नवोदय विद्यालय में नामांकन हेतु ऑन लाईन आवेदन, एफएलएन, तिथि भोजन, एमडीएम का प्रतिदिन एसएमएस सहित अन्य कई विषयों पर चर्चा होगीइसकी जानकारी बीइइओ ने दी।

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