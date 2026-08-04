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Sahibganj News: गुरू गोष्ठी आज।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: आरके प्लस टू स्कूल, बोरियो में पांच अगस्त को शिक्षकों की मासिक गुरू गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस गोष्ठी में छात्र और शिक्षक उपस्थिति, ड्रॉपआउट बच्चों की समस्या, नवोदय विद्यालय में नामांकन, और अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। जानकारी बीइइओ द्वारा साझा की गई है।

Sahibganj News: गुरू गोष्ठी आज।

Sahibganj News: बोरियो, प्रतिनिधि। प्रखंड के आरके प्लस टू स्कूल में शिक्षकों की मासिक गुरू गोष्ठी आगामी पांच अगस्त को होगी। गुरू गोष्ठी में छात्र उपस्थिति, शिक्षक उपस्थिति, प्रयास, ड्रॉप आऊट बच्चों को लेकर डहर एप, नवोदय विद्यालय में नामांकन हेतु ऑन लाईन आवेदन, एफएलएन, तिथि भोजन, एमडीएम का प्रतिदिन एसएमएस सहित अन्य कई विषयों पर चर्चा होगीइसकी जानकारी बीइइओ ने दी।

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