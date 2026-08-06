Sahibganj News: नाबालिग से छेड़खानी मामले में केस, एक गिरफ्तार

Sahibganj News: नाबालिग से छेड़खानी मामले में केस, एक गिरफ्तार
Sahibganj News: बरहेट के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीड़िता की माँ ने थाना में आवेदन दिया, जिसके बाद गांव वालों ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। मामले की जांच जारी है।
Sahibganj News: बरहेट । थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की घटना हुईहै। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता की मां ने बरहेट थाना में दिए आवेदन में कहा है कि घटना के समय उसकी नाबालिग पुत्री घर मेंअकेली थी। इसी दौरान कथित आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ कथित रूप से छेड़छाड़ की। लड़की के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच आरोपी को पकड़ लिया।घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई कर उसे बंधक बना लिया।
इधर,सूचना मिलने पर बरहेट थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कथित आरोपी को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कर थाना ले आई। पीड़िता की मां के आवेदन पर बरहेट थाना में केस दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।
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