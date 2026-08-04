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Sahibganj News: शिल्पकार अमृत प्रकाश को मंत्री ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज। शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार अमृत प्रकाश को राज्य के राजस्व व परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ व झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा

Sahibganj News: शिल्पकार अमृत प्रकाश को मंत्री ने किया सम्मानित

Sahibganj News: साहिबगंज। शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार अमृत प्रकाश को राज्य के राजस्व व परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ व झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने मंगलवार को यहां परिसदन में सम्मानित किया। मौके पर कलाकार अमृत ने उन्हें तीन फीट ऊंची शिबू सोरेन की प्रतिमा भेंट की। मंत्री ने कहा कि कलाकार अमृत प्रकाश ने गुरुजी की जीवंत प्रतिमा तैयार किया है। गुरुजी की करीब 15 फीट ऊंची तीन प्रतिमा वे अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थापित कराएंगे। इन प्रतिमाओं को बनाने का जिम्मा वे शिल्पकार अमृत प्रकाश को सौंप रहे हैं। मौके पर राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन, केंद्रीय समिति सदस्य संजय गोस्वामी,जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह आदि मौजूद थे।

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फोटो 08, मंत्री व झामुमो केंद्रीय सचिव के साथ शिल्पकार अमृत प्रकाश।

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