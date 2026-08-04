Sahibganj News: शिल्पकार अमृत प्रकाश को मंत्री ने किया सम्मानित
Sahibganj News: साहिबगंज। शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार अमृत प्रकाश को राज्य के राजस्व व परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ व झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा
Sahibganj News: साहिबगंज। शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार अमृत प्रकाश को राज्य के राजस्व व परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ व झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने मंगलवार को यहां परिसदन में सम्मानित किया। मौके पर कलाकार अमृत ने उन्हें तीन फीट ऊंची शिबू सोरेन की प्रतिमा भेंट की। मंत्री ने कहा कि कलाकार अमृत प्रकाश ने गुरुजी की जीवंत प्रतिमा तैयार किया है। गुरुजी की करीब 15 फीट ऊंची तीन प्रतिमा वे अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थापित कराएंगे। इन प्रतिमाओं को बनाने का जिम्मा वे शिल्पकार अमृत प्रकाश को सौंप रहे हैं। मौके पर राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन, केंद्रीय समिति सदस्य संजय गोस्वामी,जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह आदि मौजूद थे।
फोटो 08, मंत्री व झामुमो केंद्रीय सचिव के साथ शिल्पकार अमृत प्रकाश।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।