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Sahibganj News: दुधनाथ धाम मंदिर में सामूहिक पूजा व रुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: तालझारी स्थित बाबा दुधनाथ धाम मंदिर में गुरुवार को श्रद्धा के साथ सामूहिक पूजा और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। भक्तों ने गंगा जल, दूध और अन्य पूजा सामग्री अर्पित की और सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और आगामी श्रावण मास के लिए विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की गई।

Sahibganj News: दुधनाथ धाम मंदिर में सामूहिक पूजा व रुद्राभिषेक

Sahibganj News: तालझारी । स्थानीय दूधकोल पहाड़ी पर स्थित बाबा दुधनाथ धाम मंदिर में गुरुवार को धार्मिक आस्था व श्रद्धा के माहौल में मंदिर समिति की ओर से सामूहिक पूजा व रुद्राभिषेक के साथ श्रावण मास की विशेष पूजा-अर्चना कर शुभारंभ हुआ। मौके पर सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी । हर-हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। मंदिर समिति के तत्वावधान में पंडित अशोक चौबे ने विधि-विधान के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराया गया। मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा जल, दूध,दही, घी, बेलपत्र, धतूरा व अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भोलेनाथ से सुख, शांति व समृद्धि की कामना की।

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वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुए रुद्राभिषेक में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समिति के सचिव लखन पंडित ने बताया कि पूरे श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन विशेष पूजा, आरती व धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मौके पर समिति के चंदन ठाकुर, ब्रहमदेव ठाकुर, बलराम पंडित, कपुर तुरी आदि मौजूद थे।फोटो 07,बाबा दुधनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करते श्रद्धालु।

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