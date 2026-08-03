Sahibganj News: बंगला सावन की तीसरी व हिंदी सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी भीड़
Sahibganj News: शहर, प्रखंड एवं विभिन्न जिलों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने सावन के तीसरे सोमवार को गंगा में स्नान कर विभिन्न शिवालयों में पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की गईं, जिसमें रात्रि भोजन, पानी, शौचालय एवं मेडिकल टीम शामिल थे। सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा गश्ती की गई।
Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। बंगला सावन के तीसरे वो हिन्दी के पहले सोमवार को शहर, प्रखंड एवं विभिन्न जिलों से आए हजारों श्रद्धालु वे शहर के सूर्य देव घाट, फेरी घाट, रामघाट, हनुमान घाट, संगत घाट, उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर विभिन्न शिवालयों में पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना किया। उधर नया बाजार, मलका बाबा, फेरी घाट शिव मंदिर, पुराना थान शिवालय,फेरी घाट, राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी,राम घाट,मंडई शिव मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना किया गया।
विशेष व्यवस्थाएँ
साथ ही बिहार पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के विभिन्न जिलों से आए श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा से जल भर कर पैदल एवं निजी वाहनों से मुरली स्थित धनेश्वर नाथ शिव मंदिर, महाराजपुर स्थित मोती झरना में मोती नाथ धाम, एवं बरहेट स्थित गाजेश्वर धाम आदि अन्य शिवालयों में शिव जी को जल अर्पण कर सुख समृद्धि की कामना किया। श्रद्धालुओं के लिए छठ पूजा समिति सूर्य देव घाट की ओर से शनिवार और रविवार 2 दिन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रात्रि भोजन,नगर पंचायत के लाइट , पीने के पानी, शौचालय,अस्थाई टेंट आदि , स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल टीम, एम्बुलेंस की व्यवस्था किया गया।
सुरक्षा व्यवस्था
चौकी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी हसनैन अंसारी के नेतृत्व में गंगा घाट स्टेशन चौक मुख्य बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके में लगातार पेट्रोलियम वाहन और बाइक पेट्रोलिंग के द्वारा लगातार गश्ती की जा रही थी.
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