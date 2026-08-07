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Sahibganj News: हावड़ा–गया एक्सप्रेस से 40 केन अवैध बीयर बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: बरहड़वा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक विशेष तलाशी अभियान के दौरान हावड़ा-गया एक्सप्रेस से 40 बीयर कैन बरामद की। तस्करों ने बीयर कैनों को स्लीपर कोच के शौचालय की छत में छिपाया था। आरपीएफ की सतर्कता के कारण यह प्रयास नाकाम हो गया। जब्त बीयर की कीमत लगभग छह हजार रुपये है।

Sahibganj News: हावड़ा–गया एक्सप्रेस से 40 केन अवैध बीयर बरामद

Sahibganj News: बरहड़वा, प्रतिनिधि। बरहरवा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर विशेष तलाशी अभियान चलाकर ट्रेन संख्या 13023 हावड़ा-गया एक्सप्रेस से अवैध रूप से ले जाई जा रही 40 बीयर कैन बरामद की। तस्करों ने बीयर कैनों को स्लीपर कोच के शौचालय की छत के ऊपर बने गुप्त स्थान में छिपा रखा था, ताकि जांच के दौरान किसी की नजर उस पर न पड़े। हालांकि आरपीएफ की सतर्कता और संयुक्त जांच अभियान के कारण तस्करों की यह कोशिश नाकाम हो गई। जब्त बीयर की अनुमानित कीमत करीब छह हजार रुपये बताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार आरपीएफ पोस्ट बरहरवा को अवैध शराब की खेप ट्रेन के माध्यम से ले जाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी।

विशेष जांच अभियान

सूचना मिलते ही आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में एएसआई सुरेश पासवान, कांस्टेबल अनिल कुमार साह एवं कांस्टेबल रमेश यादव की टीम ने बरहरवा रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान शुरू किया। ट्रेन संख्या 13023 हावड़ा-गया एक्सप्रेस के बरहरवा स्टेशन पहुंचने के बाद साहिबगंज से ट्रेन एस्कॉर्ट कर रहे एएसआई प्रसेनजीत दास एवं कांस्टेबल प्रवीण कुमार राय के साथ संयुक्त रूप से ट्रेन की गहन तलाशी ली गई। बरहरवा से तीनपहाड़ रेलवे स्टेशन के बीच स्लीपर कोच एस-2 एवं एस-3 की बारीकी से जांच की गई। इसी दौरान एस-3 कोच के शौचालय की छत पर लगे प्लाईवुड पैनल पर संदेह होने पर उसे स्क्रूड्राइवर की सहायता से खोला गया। जांच करने पर उसके अंदर बनाए गए गुप्त स्थान से 500 मिलीलीटर के 40 बडवाइज़र मैग्नम बीयर कैन बरामद हुए। हालांकि मौके पर कोई व्यक्ति इस सामान पर दावा करने या उसे ले जाते हुए नहीं मिला। इसके बाद तीनपहाड़ रेलवे स्टेशन पर सभी बीयर कैनों को उतारकर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में विधिवत जब्ती सूची (सीजर मेमो) तैयार की गई। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब्त बीयर को सुरक्षित रूप से सड़क मार्ग से आरपीएफ पोस्ट बरहरवा लाया गया। आरपीएफ ने मामले की सूचना तत्काल उत्पाद विभाग, साहिबगंज को दी।

सामान्य प्रश्न

आरपीएफ ने कौन-सी ट्रेन से बीयर कैन बरामद किए?
आरपीएफ ने ट्रेन संख्या 13023 हावड़ा-गया एक्सप्रेस से बीयर कैन बरामद किए।
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