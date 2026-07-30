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Sahibganj News: सावन के प्रत्येक सोमवारी को होगा महारुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज के श्री श्री महाकालेश्वरधाम शिव मंदिर में सावन के माह में हर सोमवार को महारुद्राभिषेक और संध्या महाभोग की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि हर सोमवार शिव महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें दिन की पूजा के साथ शाम को महाआरती और भोग वितरण होगा।

Sahibganj News: सावन के प्रत्येक सोमवारी को होगा महारुद्राभिषेक

Sahibganj News: साहिबगंज। शहर के पुराना नगर थाना परिसर स्थित श्री श्री महाकालेश्वरधाम शिव मंदिर में सावन महीने में प्रत्येक सोमवारी को होने वाले महारुद्राभिषेक एवं संध्या महाभोग वितरण को लेकर गुरुवार को मंदिर के पदाधिकारियों व सदस्यों की बैठक हुई। निर्णय हुआ कि सावन की प्रत्येक सोमवारी को शिव महोत्सव धूमधाम से मनाई जाएगी । प्रत्येक सोमवारी को दिन के पूजा के साथ शाम को महाआरती व भोग वितरण होगा। बैठक में उपस्थित अध्यक्ष विकास कुमार गुप्ता सचिव कालिदास पाठक , जॉनी , टिंकू मोदी, शुभम डोकानिया, विनय भगत , कमल महावर , सतीश कुमार साह, डॉ अमित चंद्रा ,अरविंद भगत , शैलेश गुप्ता, नागेंद्र स्वर्णकार , संदीप डोकानिया , शंकर दास आदि मौजूद थे।

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