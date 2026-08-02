Sahibganj News: बोंगा कोचा शिव मंदिर बनी आस्था का केंद्र, सावन में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

Sahibganj News: बोरियो। बोंगा कोचा में भगवान शिव की प्रतिमा सावन में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी है। श्रावण मास में भक्त जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। पहली सोमवारी पर पर्यटकों की विशेष भीड़ देखने को मिलेगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

Sahibganj News: बोरियो। प्रखंड के गम्हरिया के पास स्थित बोंगा कोचा में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बनी है। खासकर सावन माह में यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से सुख-समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, सावन की सोमवारी पर यहां आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पूजा-अर्चना के दौरान पूरा क्षेत्र हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय हो उठता है। मंदिर परिसर की साफ-सफाई एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ग्रामीणों द्वारा भी सहयोग किया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि बोंगा कोचा स्थित शिव प्रतिमा के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और हर वर्ष सावन में यहां भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहली सोमवारी को लेकर भी श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है.

पहली सोमवारी की तैयारियां -----------

पहली सोमवारी को लेकर शिवगादी सजकर तैयार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बरहेट । सावन की पहली सोमवारी को लेकर प्रसिद्ध शिवगादी धाम परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है । श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जलाभिषेक व पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पूरी तरह सतर्क है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुचारु दर्शन व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है । प्रबंध समिति की ओर से भी विशेष वॉलिंटियर नियुक्त किया गया है। मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास के अलग-अलग मार्ग तथा पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। चिकित्सा सहायता, पेयजल , सुलभ शौचालय, विश्राम गृह,लाइट आदि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

फोटो: 106,107,108 , कांवर लेकर शिवगादी जाते कांवरिएं, शिवगादी धाम के गर्भगृह में पूजा करते श्रद्धालु, शिवगादी धाम उमड़ी भीड़