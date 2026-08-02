Sahibganj News: तालझारी में स्टेशन के पास सर्पदंश से घायल
Sahibganj News: बेलदारचक के सत्यम कुमार चौरसिया, जो बीते शनिवार को मिशन मैदान में शाम की सैर कर रहे थे, को एक जहरीले सांप ने काट लिया। उन्हें साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।
Sahibganj News: तालझारी । स्टेशन के पास स्थित बेलदारचक के सत्यम कुमार चौरसिया(30) बीते शनिवार की शाम मिशन मैदान में इवनिंग वॉक के दौरान जहरीले सांप ने काट लिया। जिसके बाद उसे इलाज के लिए साहिबगंज सदर अस्पातल लाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है।
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