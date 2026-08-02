Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: अधूरा पड़ा नाला निर्माण, दुर्गंध व हादसे का बढ़ा खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: मिर्जाचौकी बाजार में चैती दुर्गा मंदिर के निकट नाला निर्माण पिछले एक महीने से रुका हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। खुली गड्ढों में गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है और कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से शीघ्र निर्माण कराके सुरक्षा उपाय उठाने की मांग की है।

Sahibganj News: अधूरा पड़ा नाला निर्माण, दुर्गंध व हादसे का बढ़ा खतरा

Sahibganj News: मंडरो। मिर्जाचौकी बाजार स्थित चैती दुर्गा मंदिर के पास नाला निर्माण कार्य बीते एक माह से लंबित पड़ा है। निर्माण कार्य बीच में छोड़ दिए जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीण मुनिन्द्र जायसवाल व चंदन पंडित ने बताया कि नाला की खुदाई तो कर दी गई,लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य नहीं हुआ है। नाले में सरिया खुले में खड़ा है और गड्ढे में गंदा व सड़ा हुआ पानी जमा होने से आसपास दुर्गंध फैल रही है। इससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि अधूरे नाले के कारण कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: धूरा पड़ा नाला निर्माण, हादसे का बढ़ा खतरा

यह नाला मुख्य सड़क के किनारे स्थित होने के कारण यहां से प्रतिदिन सैकड़ों राहगीरों व वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। लोगों ने संबंधित विभाग से अविलंब निर्माण कार्य पूरा कराने,सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग कराने तथा खुले गड्ढे और सरिया को तत्काल सुरक्षित कराने की मांग की है,ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।फोटो:103 , अधूरा पड़े नाले में जमा गंदा पानी

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।