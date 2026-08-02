Sahibganj News: अधूरा पड़ा नाला निर्माण, दुर्गंध व हादसे का बढ़ा खतरा

Sahibganj News: अधूरा पड़ा नाला निर्माण, दुर्गंध व हादसे का बढ़ा खतरा
Sahibganj News: मिर्जाचौकी बाजार में चैती दुर्गा मंदिर के निकट नाला निर्माण पिछले एक महीने से रुका हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। खुली गड्ढों में गंदा पानी जमा होने से दुर्गंध फैल रही है और कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से शीघ्र निर्माण कराके सुरक्षा उपाय उठाने की मांग की है।
Sahibganj News: मंडरो। मिर्जाचौकी बाजार स्थित चैती दुर्गा मंदिर के पास नाला निर्माण कार्य बीते एक माह से लंबित पड़ा है। निर्माण कार्य बीच में छोड़ दिए जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीण मुनिन्द्र जायसवाल व चंदन पंडित ने बताया कि नाला की खुदाई तो कर दी गई,लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य नहीं हुआ है। नाले में सरिया खुले में खड़ा है और गड्ढे में गंदा व सड़ा हुआ पानी जमा होने से आसपास दुर्गंध फैल रही है। इससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि अधूरे नाले के कारण कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं।
यह नाला मुख्य सड़क के किनारे स्थित होने के कारण यहां से प्रतिदिन सैकड़ों राहगीरों व वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। लोगों ने संबंधित विभाग से अविलंब निर्माण कार्य पूरा कराने,सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग कराने तथा खुले गड्ढे और सरिया को तत्काल सुरक्षित कराने की मांग की है,ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।फोटो:103 , अधूरा पड़े नाले में जमा गंदा पानी
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