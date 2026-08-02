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Sahibganj News: धूरा पड़ा नाला निर्माण, हादसे का बढ़ा खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: मंडरो में मिर्जाचौकी बाजार के चैती दुर्गा मंदिर के पास नाला निर्माण कार्य संवेदक की लापरवाही के कारण 20-25 दिनों से अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोग नाराज हैं और दुर्घटनाओं की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से निर्माण कार्य पूरा करने और सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।

धूरा पड़ा नाला निर्माण, हादसे का बढ़ा खतरा
धूरा पड़ा नाला निर्माण, हादसे का बढ़ा खतरा

Sahibganj News: मंडरो। मिर्जाचौकी बाजार स्थित चैती दुर्गा मंदिर के समीप नाला निर्माण कार्य संवेदक की कथित लापरवाही के कारण पिछले 20-25 दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है। निर्माण कार्य बीच में छोड़ दिए जाने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है।

स्थानीय लोगों की शिकायतें

ग्रामीण मुनिन्द्र जायसवाल एवं चंदन पंडित ने बताया कि संवेदक द्वारा नाला की खुदाई तो कर दी गई,लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया गया।नाले में सरिया खुले रूप में खड़ा है और गड्ढे में गंदा व सड़ा हुआ पानी जमा होने से आसपास दुर्गंध फैल रही है,जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है।स्थानीय लोगों का कहना है कि अधूरे नाले के कारण अब तक एक-दो लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं।

बड़ी दुर्घटना की आशंका

यह नाला मुख्य सड़क के किनारे स्थित होने के कारण यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में राहगीरों और वाहनों का आवागमन होता है।ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संवेदक द्वारा कार्य शुरू कर उसे अधूरा छोड़ दिया गया है,जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी कार्रवाई की मांग

लोगों ने संबंधित विभाग से अविलंब निर्माण कार्य पूरा कराने,सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग कराने तथा खुले गड्ढे और सरिया को तत्काल सुरक्षित कराने की मांग की है,ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

सामान्य प्रश्न

नाला निर्माण कार्य क्यों अधूरा पड़ा है?
नाला निर्माण कार्य संवेदक की लापरवाही के कारण अधूरा पड़ा है।
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