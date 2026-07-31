Sahibganj News: रांची बार काउंसिल के सदस्य का स्वागत
Sahibganj News: साहिबगंज में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्य ललित यादव का स्वागत किया गया। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव विजय कर्ण और पूर्व अध्यक्ष प्रेमनाथ तिवारी ने पुष्प गुछ भेंटकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कई अधिवक्ता मौजूद थे।
Sahibganj News: साहिबगंज। झारखंड स्टेट बार काउंसिल (रांची) के नवनिर्वाचित सदस्य ललित यादव का शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ के साहिबगंज अधिवक्ता भवन में स्वागत किया गया। मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के सचिव विजय कर्ण व पूर्व अध्यक्ष प्रेमनाथ तिवारी ने पुष्प गुछ भेंटकर उनका स्वागत किया। मौके पर अधिवक्ता लालबाबू यादव, श्रीराम यादव , जनार्दन साह, विवेक कुमार, प्रमोद पासवान, सुजीत कुमार मंडल, पूजा कुमारी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।
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