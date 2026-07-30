Sahibganj News: महादेव मंदिर के पास कांवरिया शिविर का उद्घाटन
Sahibganj News: पटना के प्रखंड कार्यालय के पास महादेव मंदिर परिसर में कांवरियों के लिए विश्राम शिविर का उद्घाटन किया गया। बीडीओ कुमार देवेश द्विवेदी और डॉ अश्विनी कुमार सिन्हा ने इसे शुरू किया। शिविर में शनिवार और रविवार को नि:शुल्क प्रसाद और शरबत-पानी वितरित किया जाएगा।
Sahibganj News: पतना। प्रखंड कार्यालय के पास महादेव मंदिर परिसर में कांवरिया विश्राम के लिए शिविर की व्यवस्था की गई है। उद्घाटन बीडीओ कुमार देवेश द्विवेदी व डॉ अश्विनी कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस क्रम में बीडीओ ने बताया कि कांवरिया विश्राम शिविर में शनिवार व रविवार को नि:शुल्क कांवरियों के बीच प्रसाद का वितरण व शरबत-पानी दिया जाएगा। मौके पर पुरोहित रविकांत पांडे, मनोज साहा, राजेश्वर दास आदि मौजूद थे।
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