Sahibganj News: बीमार झामुमो कार्यकर्ता से मिले हेमलाल
Sahibganj News: बरहेट के विधायक हेमलाल मुर्मू ने झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता अलाउद्दीन अंसारी से मुलाकात की। अंसारी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। विधायक ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
Sahibganj News: बरहेट । लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने शुक्रवार को बरहेट संथाली चौक के पास रहने वाले झामुमो के वरिष्ठ कार्यकर्ता अलाउद्दीन अंसारी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना । अलाउद्दीन अंसारी लंबे अर्से से समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं । घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं । विधायक ने परिजनों को ढांढस बंधाया एवं आगे हर संभव मदद करने की बात कही ।
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