Sahibganj News: झारखंड मजदूर संघ के महिला मोर्चा की कार्यकारी अध्यक्ष बनीं रीता कुमारी
Sahibganj News: राजमहल में झारखंड मजदूर संघ (प्रजातांत्रिक) की बैठक हुई, जिसमें सोनिया परवीन की अध्यक्षता में महिला मोर्चा का विस्तार किया गया। इस बैठक में केंद्रीय महामंत्री राजकुमार यादव और उपाध्यक्ष फूल कुमारी देवी भी उपस्थित रहे। नए नेतृत्व में रीता कुमारी को कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया।
Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। शहर के निरीक्षण भवन में बुधवार को झारखंड मजदूर संघ (प्रजातांत्रिक) की बैठक महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोनिया परवीन के नेतृत्व में किया गया। मौके पर केंद्रीय महामंत्री राजकुमार यादव और केंद्रीय उपाध्यक्ष फूल कुमारी देवी उपस्थित थी। मजदूर संघ महिला मोर्चा के जिला कमेटी का विस्तार करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष रीता कुमारी, जिला महामंत्री निशा देवी, उपाध्यक्ष मरियम मुर्मू, सहायक मंत्री सुनीता देवी,संयुक्त मंत्री, प्रिया भारती, कार्यालय मंत्री रिंकू सिंह, एवं सदस्य पिंकी देवी को बनाया गया।
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