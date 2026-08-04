Sahibganj News: झंडी दिखाकर डायल 112 के वाहनों को किया गया रवाना
Sahibganj News: झारखंड सरकार ने मंगलवार को 112 सेवा के अंतर्गत 15 बोलेरो का वितरण किया। मंत्री दीपक बिरुआ और अन्य अधिकारियों ने पुलिस लाइन परिसर से इन वाहनों को रवाना किया। दिव्यांगजनों के बीच जरूरत के समान भी वितरित किए गए, जिसमें व्हीलचेयर, वाकिंग स्टिक आदि शामिल हैं।
Sahibganj News: साहिबगंज। झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन भूमि सुधार सह परिवहन विभाग मंत्री दीपक बिरुआ,झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा व राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन,डीसी दीपक कुमार दूबे व एसपी अमित कुमार सिंह ने मंगलवार को पुलिस लाइन परिसर से झंडी दिखाकर डायल 112 के तहत मिले 15 बोलेरो को रवाना किया। इससे पहले एसपी अमित कुमार सिंह ने मंत्री समेत अन्य अतिथियों को बुके भेंटकर स्वागत किया। उसके बाद मंत्री व अन्य अतिथियों ने दोपहर 12:14 पर डायल 112 सेवा के लिए पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध वाहनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। फोटो 15, पुलिस लाइन परिसर से 112 के वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करते मंत्री व अन्य अतिथिगण।
दिव्यांगजनों के बीच जरूरत के समान वितरित
दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को सर्किट हाउस में राजस्व निबंधन भूमि सुधार सह परिवहन विभाग मंत्री दीपक बिरुआ,झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा व राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन ने दिव्यांगजनों को उनके जरूरत के समान वितरित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से तीन पीस बैटल व्हीलचेयर, तीन पीस पुशिंग व्हीलचेयर, तीन पीस मोटर युक्त व्हीलचेयर, तीन पीस वाकिंग स्टिक, पांच पीस कमोड, तीन पीस हियरिंग हेड, तीन पीस बेल्ट का वितरण सभी लोगों ने संयुक्त रूप से किया।
नोट: उपरोक्त खबरों को एकसाथ देना है।
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