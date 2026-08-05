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Sahibganj News: राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्ष ने किया स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: झारखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्ष शबनम प्रवीण ने विभिन्न स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने खाना बनाने के मुद्दे पर विद्यालय के प्राचार्य को फटकार लगाते हुए गैस का उपयोग करने की सलाह दी। छात्रों से मिड डे मील की जानकारी लेते हुए संबंधित विद्यालयों को सुधार के निर्देश दिए।

राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्ष ने किया स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण
राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्ष ने किया स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण

Sahibganj News: झारखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्ष शबनम प्रवीण ने बुधवार को शहर सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने प्राथमिक विद्यालय कॉलोन , हाट पाड़ा, पीएम श्री मध्य विद्यालय ,नया बाजार, मध्य विद्यालय नील कोठी, आंगनबाड़ी केंद्र, सहित प्रखंड के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम श्री मध्य विद्यालय में बच्चों के लिए बंद रहे एमडीएम किचन पर उन्होंने जाकर देखा तो लकड़ी के माध्यम से खाना बनने पर विद्यालय के प्राचार्य दिलीप कुमार को फटकार लगाते हुए पूछा की लकड़ी से खाना क्यों बन रहा है और लगभग 12:30 बजे तक खाना क्यों नहीं बन पाया है। और जल्द से जल्द लकड़ी से खाना बनाने कि प्रतिक्रिया को बंद करने का निर्देश देते हुए गैस का उपयोग करने की बात कही है।

प्रधानमंत्री श्री मध्य विद्यालय निरीक्षण

आदि अन्य विषयों पर जानकारी लेते हुए संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर उन पर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने क्लासरूम जाकर छात्रों से मिड डे मील में प्रतिदिन रूटिंग के अनुसार मिलता है कि नहीं जानकारी लिया छात्रों ने संतुष्ट पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि सप्ताह में दो दिन अंडा एवं रूटिंग के अनुसार ही भोजन दिया जाता है। साथ ही उन्होंने अन्य विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति ,मिड डे मील संचालन की स्थिति आदि का जायजा लेते हुए जो भी कमियां देखी है उसे पर जल्द से जल्द सुधार लाने का निर्देश देते संबंधित विद्यालय के इंचार्ज और विभाग के अधिकारियों को सुधार करने के लिए निर्देशित किया। मौके पर नपं उपाध्यक्ष मो मारूफ उर्फ गुड्डू, वार्ड पार्षद जोली राय, अनिता बसाक,राजू सरकार,बरकत अली,समाज सेवी किशन बर्मन, मो कौशल,अजय दास, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनीसूर रहमान, आदि विभाग

सामान्य प्रश्न

झारखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्ष ने किसके निरीक्षण की?
झारखंड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्ष शबनम प्रवीण ने विभिन्न स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया।
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