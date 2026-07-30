Sahibganj News: गुरुजी की प्रथम पुण्यतिथि पर साहिबगंज में होगा ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा: पंकज

Sahibganj News: बोरियो में झामुमो जिला समिति की बैठक हुई। बैठक में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि की तैयारी पर चर्चा की गई। एक भव्य श्रद्धांजलि सभा 4 अगस्त को साहिबगंज के सिदो-कान्हू स्टेडियम में होगी। कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

Sahibganj News: बोरियो । झामुमो जिला समिति की बैठक बोरियो मोरंग नदी के पास सत्यनाथ शाह के आवास में गुरुवार को हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने की। बैठक में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आगामी चार अगस्त को श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मानने को लेकर तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक का निर्णय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 4 अगस्त को साहिबगंज के सिदो-कान्हू स्टेडियम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर भव्य व ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा होगी। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है।

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारी मौके पर झामुमो केंद्रीय सचिव व प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड आंदोलनकारी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने आदिवासियों, मूलवासियों,किसानों,मजदूरों और गरीबों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

आमंत्रण और भागीदारी उन्होंने आगे बताया कि सिदो-कान्हू स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सामाजिक संगठनों बुद्धिजीवियों एवं आम नागरिकों को सादर आमंत्रित किया जाएगा। जिले से लगभग 15 हजार कार्यकर्ता बाबा दिशोम गुरु वीर शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर साहिबगंज जाएंगे। उसकी तैयारी चल रही है। मौके युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष संजीव शामू हेम्ब्रम , जिप अध्यक्ष मोनिका किस्कू , जिला सचिव सुरेश टुडू , जिला युवा सचिव मो मारुफ उर्फ गुड्डू, केंद्रीय समिति सदस्य मुजीबुर रहमान, गुरु हेम्ब्रम, मो अखलाकुर रहमान, नगर अध्यक्ष किताबुद्दीन शेख, जेम्स किस्कू आदि मौजूद थे।

फोटो 4, झामुमो जिला समिति की बैठक में केंद्रीय सचिव का स्वागत करते जिलाध्यक्ष।