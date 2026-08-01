Sahibganj News: उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों की जांच
Sahibganj News: राजमहल में शनिवार को किसानों को सरकारी दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जांच के लिए उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक, बिक्री रजिस्टर, मूल्य सूची और वितरण व्यवस्था की जांच की गई, जिसमें बीटीएम और एटीएम उपस्थित थे।
Sahibganj News: राजमहल, प्रतिनिधि। किसानों को सरकारी निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जांच के लिए शनिवार को उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर स्टॉक, बिक्री रजिस्टर, मूल्य सूची और वितरण व्यवस्था की जांच की गई। मौके पर बीटीएम संजय कृष्ण रंजन, एटीएम प्रवीण कुमार एवं रूबी खातून मौजूद थे।
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