Sahibganj News: शिवगादी में सावन मेला का उदघाटन
Sahibganj News: बरहेट के शिवगादी धाम में श्रावणी मेला का गुरूवार को उदघाटन हुआ। झामुमो के पंकज मिश्रा, डीसी दीपक कुमार दूबे और एसपी अमित कुमार सिंह ने मेला का उद्घाटन किया। आयोजकों ने श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। मेले का आयोजन एक महीने तक चलेगा।
Sahibganj News: बरहेट। बरहेट के प्रसिद्ध शिवगादी धाम में श्रावणी मेला का उदघाटन गुरूवार को किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि झामुमो केन्द्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा, विशिष्ट अतिथि डीसी दीपक कुमार दूबे, एसपी अमित कुमार सिंह आदि ने मेला का उदघाटन मुख्य गेट का फीता काटकर किया। इससे पहले पुरोहित ने विधिविधान से पूजन कराया। मास पर्यंत चलने वाले शिवगादी धाम के सावन मेला में श्रद्धालुओं की हर सुविधा का इंतजाम करने की बात अतिथियों ने कही। मेला को लेकर शिवगादी प्रबंध समिति को भी मुस्तैदी से श्रद्धालुओं की मदद करने को कहा गया। मौके पर शिवगादी प्रबंध समिति के सदस्य सहित कई उपस्थित थे।
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