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Sahibganj News: जिला के कई डॉक्टर हुए इधर से उधर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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Sahibganj News: साहिबगंज में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने कई डॉक्टरों का तबादला किया है। इनमें डॉ. सचिन कुमार का तबादला पाकुड़, डॉ. टी पियूष का गढ़वा और डॉ. उदय कुमार टुडु का राजमहल अनुमंडल अस्पताल में तबादला शामिल हैं। अन्य डॉक्टरों को भी विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्त किया गया है।

Sahibganj News: जिला के कई डॉक्टर हुए इधर से उधर

Sahibganj News: साहिबगंज। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर कई डॉक्टरों का तबादला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सदर अस्पताल के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. सचिन कुमार का तबादला पाकुड़ सदर अस्पताल किया गया। सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. टी पीयूष का तबादला गढ़वा किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुदकीपुर(राजमहल) के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. उदय कुमार टुडु का तबादला राजमहल अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक पद पर किया गया है। डॉ. शिखा कुमारी साह को बोरियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया है। डॉ. नीलिमा कुमारी को चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरहरवा बनाया गया है।

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