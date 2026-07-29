Sahibganj News: शिवगादी में माहव्यापी श्रावणी मेला का उद्घाटन आज

Sahibganj News: बरहेट में शिवगादी धाम में माहव्यापी श्रावणी मेला का उद्घाटन गुरुवार को होगा। झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा सहित कई अधिकारियों ने मेले की तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी ओर, मोतीनाथ धाम में भी मेला का उद्घाटन सोमवार को होगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है।

Sahibganj News: बरहेट। शिवगादी धाम में माहव्यापी श्रावणी मेला का उद्घाटन गुरुवार को होगा। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो केंद्रीय सचिव व प्रवक्ता पंकज मिश्रा, बोरियो विधायक धनंजय सोरेन, डीसी दीपक कुमार दूबे , एसपी अमित कुमार सिंह आदि फीता काटकर मेला का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उधर, जिला प्रशासन के स्तर मेले में आवश्यक प्रशासनिक तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इसी क्रम में बुधवार को एसडीओ अमर जॉन आईन्द, बरहेट बीडीओ अंशु कुमार पांडे व साहिबगंज अंचलाधिकारी बासुकीनाथ टुडू ने मेला क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पेयजल व्यवस्था, शौचालय, विश्राम गृह, स्वच्छता, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया।

मोतिनाथ धाम की तैयारी फोटो 08, शिवगादी धाम में माहव्यापी श्रावणी मेले की तैयारी जायजा लेते साहिबगंज एसडीओ।

श्रावणी मेले का सुरक्षा प्रबंधन राजमहल एसडीओ ने लिया मोतीनाथ धाम का जायजा

तालझारी। महाराजपुर स्थित मोतीनाथ धाम में माहव्यापी श्रावणी मेले की तैयारी का बुधवार को एसडीओ सदानंद महतो ने जायजा लिया। उन्होंने मेला क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मोतीनाथ धाम में सोमवार को माहव्यापी मेले का विधिवत उद्घाटन होगा।

मौके पर एसडीओ ने कहा कि श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालु की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेला अवधि में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। मेला परिसर में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। पार्किंग की व्यवस्था मंदिर के प्रांगण में ना कर उसे नीचे पार्किंग व्यवस्था करें। एसडीओ ने बताया कि मंदिर के आसपास मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन की तैनाती की जायेगी। मंदिर गेट से लेकर मोतीझरना गेट तक की प्रशासन की ओर से पुलिस बल की तैनाती होगी। महाराजपुर गंगा घाट में भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर आपदा मित्र व गोताखोर की तैनाती की जाएगी। मौके सीओ राम सुमन प्रसाद, थाना प्रभारी नितेश कुमार पाण्डेय, मेला समिति के कोषाध्यक्ष अर्जुन ठाकुर, उपाध्यक्ष साजन यादव, सदस्य दिलीप यादव, पंचायत समिति सदस्य जाफर हसन आदि मौजूद थे।

नोट: उपरोक्त खबरों को एकसाथ देना है।

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