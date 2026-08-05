Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: तीनपहाड़ में चेहल्लुम में निकलेगा आकर्षक ताज़िया व अखाड़ा जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: तीनपहाड़ में चालीस दिन बाद इमाम हुसैन के शहादत की याद में चेहल्लुम मनाया जाएगा। इमामबाड़ा से ताज़िया निकलकर पूरे तीनपहाड़ में भर्मण करेगा। विभिन्न खेल और करतब दिखाए जाएंगे। चेहल्लुम में किसी प्रकार का अनुष्ठान और सामाजिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में हिंदू और मुस्लिम समुदाय सहयोग करेंगे।

तीनपहाड़ में चेहल्लुम में निकलेगा आकर्षक ताज़िया व अखाड़ा जुलूस
तीनपहाड़ में चेहल्लुम में निकलेगा आकर्षक ताज़िया व अखाड़ा जुलूस

Sahibganj News: तीनपहाड़। मुहर्रम के चालीस दिन बाद इमाम हुसैन के शहादत की याद में मनाया जाने वाला चेहल्लुम गुरुवार को तीनपहाड़ में मनाया जाएगा। चेहल्लुम को लेकर कमिटी के सदस्यों द्वारा तैयारी जोर शोर से की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Nawada News: चेहल्लुम पर शहर में आज निकलेगा ताजिया जुलूस, तैयारियां पूरी

तेयारी की प्रक्रिया

चेहल्लुम के दिन तीनपहाड़ के इमामबाड़ा से दोपहर में ताज़िया निकल कर पूरे तीनपहाड़ भर्मन करता है। इस दौरान बाहर से आने वाले व स्थानीय खिलाड़ियों के द्वारा पारम्परिक हथियार से जगह जगह पर गोल बनाकर खेल व कर्तव् दिखाया जाता है। आकर्षक खेल व करतब दिखाने वालो को अंतिम गोल में पुरुस्कार देकर सम्मनित किया जाता है।

ये भी पढ़ें:Ara News: चेहल्लुम पर आरा व जिले में निकला पारंपरिक मातमी जुलूस

आकर्षण और समारोह

युवाओ के द्वारा जगह जगह तबरुख (खीचड़ा) व शरबत बाटा जाता है। भागलपुर से रामपुरहाट के बीच सिर्फ तीनपहाड़ में ही चेहल्लुम मनाया जाता है जिसके कारण यहा काफी भीड़ भाड़ होती है। बिहार व पश्चिम बंगाल सहित दूर दराज से लोग यहा चेहल्लुम देखने आते है। चेहल्लुम में इमाम हुसैन की शहादत की यादे ताजा हो उठती है। यजीद की सेना द्वारा इमाम हुसैन व उनके कत्लेआम की घटना व उनके परिजनों पर अत्याचार को मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने अपने तरीके से याद किया जाता हैं।

इतिहास और प्रथा

चेहलुम हजरत इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की करबला के मैदान में शहादत की याद में मनाया जाता है। तीनपहाड़ ताज़िया के डायरेक्टर बुजर्ग मो हुसैन अंसारी ने बताया कि तीनपहाड़ में 1954 में पहली बार ताज़िया बनाया गया था। जो शिलशिला अभी तक जारी है और अब तीनपहाड़ में चेहल्लुम भब्य तरीके से मनाया जाता है। उस समय चेहल्लुम में मात्र 40 रुपया खर्च आया था। उस समय के खलीफा(उस्ताद) मो ननकू मिया थे, इसके बाद सुभान मिया, अब्दुल गफ्फार, मो हुसैन अंसारी, मो अमीन हैदरी बने, वर्तमान में मो राशिद खलीफा है।

संस्थान और सहयोग

वही मो हुसैन अंसारी के नेतृत्व में स्थानीय कारीगरों के द्वारा चेहल्लुम में ताज़िया निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। कमिटी के कोषाध्यक्ष मो कबीर ने बताया कि चेहल्लुम इस बार भव्य तरीके से मनाया जाएगा खेल व कर्तव दिखाने वालो के बीच आकर्षक पुरुष्कार का वितरण किया जाएगा। जगह जगह लाइट लगाए गए है।चेहल्लुम का बजट तीन लाख रुपये है। कमिटी के सचिव मो समसेर अंसारी ने बताया की तीनपहाड़ में चेहल्लुम हिन्दू मुशलिम भाई चारा का प्रतीक है।

सुरक्षा व्यवस्था

कमिटी में भी दोनो समुदाए के लोग शामिल हो आर्थिक एवम शारीरिक सहयोग कर चेहलुम मनाने में साथ देते हैं। वही इस बार सुरक्षा का पुख्ता इन्तेज़ाम किया गया है जिला से भी अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गयी हैं। इमाम बाड़ा से ताज़िया दोपहर दो बजे निकलेगी और रात 12 बजे तक समापन होगी।

टीम लंगर ए हुसैन ने भी चेहल्लुम को भव्य आयोजन में मिज़ाइल, भारत का नक्शा, जुल्फिकार तलवार, मौला अली का पंजतन आकर्ष रूप से बनाया जिसे अखाड़ा के साथ घुमाया जाएगा और तबर्रुख क तोर पर खीचड़ा, शर्बत सहित अन्य बितरण किया जाएगा।

FAQs

चेहलुम कब मनाया जाता है?
चेहलुम मुहर्रम के चालीस दिन बाद इमाम हुसैन के शहादत की याद में मनाया जाता है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।