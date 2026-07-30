Sahibganj News: ग्रामीण ने की उधवा में गंगा कटाव की शिकायत
Sahibganj News: उधवा के राधानगर थाना क्षेत्र के उत्तर पलाशगाछी में गंगा की कटाव की समस्या बढ़ रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों को पत्र लिखा है क्योंकि जल स्तर बढ़ने से खेती योग्य जमीन गंगा में समा रही है। पिछले साल भी कटाव हुआ था और प्रशासन ने समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है।
Sahibganj News: उधवा। राधानगर थाना क्षेत्र के उत्तर पलाशगाछी में पिछले तीन दिनों से गंगा कटाव हो रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों ने वरीय अधिकारियों को पत्र भेजा है। ग्रामीणों के अनुसार लगातार जलस्तर बढ़ने से उत्तर पलाशगाछी के नकीरटोला व खट्टी टोला में गंगा कटाव में खेती योग्य जमीन गंगा में समा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले साल यहां कटाव हुआ था। लेकिन इस बार भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा कटाव शुरू हो गया है। हालांकि अब तक किसी के घर गंगा कटाव के चपेट में नहीं आया है। हालांकि कटाव निरोधक कार्य को छोड़ शेष क्षेत्र में ही कटाव हो रही है,जो ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय है।
इसबीच एक वरीय प्रशासनिक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि गंगा कटाव को लेकर जांच कर शीघ्र आवश्यक कदम उठाया जाएगा।फोटो 06, गंगा कटाव का नजारा।
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