Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sahibganj News: उधवा में नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर 50 मरीजों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
Follow us on Google News
share

Sahibganj News: पश्चिमी उधवा पंचायत में धुलियान नर्सिंग होम द्वारा नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 50 मरीजों की आंखों की जांच की गई और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और आयोजकों ने भविष्य में और शिविर आयोजित करने का वादा किया।

Sahibganj News: उधवा में नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर 50 मरीजों की जांच

Sahibganj News: उधवा। पश्चिमी उधवा पंचायत में सोमवार को धुलियान नर्सिंग होम के सौजन्य से नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मुस्कान मेडिसिन सेंटर के चेम्बर में लगाया गया। शिविर में आसपास के क्षेत्रों से आए करीब 50 मरीजों की आंखों की जांच की गई। डॉक्टरों ने मरीजों को आंखों की देखभाल, समय-समय पर जांच कराने तथा आवश्यक दवाइयों व उपचार संबंधी सलाह दी। जांच के दौरान कई मरीजों को आगे के इलाज के लिए भी परामर्श दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होते हैं।

आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की बात कही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sahibganj News Sahibganj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।