Sahibganj News: उधवा में नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर 50 मरीजों की जांच
Sahibganj News: पश्चिमी उधवा पंचायत में धुलियान नर्सिंग होम द्वारा नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 50 मरीजों की आंखों की जांच की गई और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और आयोजकों ने भविष्य में और शिविर आयोजित करने का वादा किया।
Sahibganj News: उधवा। पश्चिमी उधवा पंचायत में सोमवार को धुलियान नर्सिंग होम के सौजन्य से नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मुस्कान मेडिसिन सेंटर के चेम्बर में लगाया गया। शिविर में आसपास के क्षेत्रों से आए करीब 50 मरीजों की आंखों की जांच की गई। डॉक्टरों ने मरीजों को आंखों की देखभाल, समय-समय पर जांच कराने तथा आवश्यक दवाइयों व उपचार संबंधी सलाह दी। जांच के दौरान कई मरीजों को आगे के इलाज के लिए भी परामर्श दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होते हैं।
आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की बात कही।
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